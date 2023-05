Van Rossem Vertelt over herdenken: 'Oorlog gaat nooit voorbij'

Rhenen - Vandaag herdenken we. Thuis of samen bij herdenkingsbijeenkomsten. RTV Utrecht zendt vanavond de herdenking op het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen uit. Dit is de plek waar in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog het hevigst gevochten is. Precies op die plek werd na de capitulatie op 14 mei 1940 een begraafplaats ingericht voor zowel Nederlandse als Duitse gesneuvelden. Na de bevrijding werden de Duitse graven verplaatst naar de Duitse militaire begraafplaats in Limburg en kwamen militairen die elders in Nederland begraven waren naar de Grebbeberg. De begraafplaats telt nu meer dan achthonderd graven.