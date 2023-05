Honderden dode meeuwen uit Eemmeer bij Bunschoten-Spakenburg gevist, mogelijk vogelgriep

Bunschoten-Spakenburg - Rijkswaterstaat is al sinds gisteren dode kokmeeuwen aan het opruimen in het Eemmeer bij Bunschoten-Spakenburg. Ook in het Zwarte Meer op de grens van Overijssel en Flevoland zijn dode meeuwen aangetroffen. In totaal gaat het om zo'n twee- tot driehonderd vogels die uit het water zijn gehaald. Mogelijk zijn de dieren bezweken aan de vogelgriep, dat wordt nu onderzocht.