Slapende bewoner schrikt wakker van sissende cobra; OM eist 4,5 jaar cel voor vuurwerkaanslag Amersfoort

In de rechtbank weigerde F.A. vandaag iets over de verdenkingen en over de andere dader te zeggen. In wiens opdracht en om welke reden de aanslag in de Verdistraat moest worden gepleegd, werd daardoor niet duidelijk. Maar het OM is er van overtuigd dat het doelbewust was gericht op de getroffen woning en haar bewoners. Dit soort explosies zijn tegenwoordig aan de orde van de dag, betoogde de officier van justitie. Ze verwees daarbij naar recente aanslagen met cobra's en andere explosieven in Leersum, Odijk, Hoef en Haag, Tienhoven, Almere, Huizen en Nieuwegein. In Rotterdam is het zelfs bijna dagelijks raak; dit jaar waren daar al zo'n vijftig ontploffingen. Vaak draait het om conflicten tussen drugscriminelen.