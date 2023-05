Nigtevecht is defecte ophaalbrug spuugzat: 'Deze brug is gewoon niet betrouwbaar'

Dit weekend was het weer raak. De ophaalbrug stond uren open en ging niet meer naar beneden. Waternet, het waterbedrijf dat de brug beheert, zegt dat het defect van de brug te maken had met een 'kapotte sensor'. "Een brug is zó gevoelig, daar is de brug in Nigtevecht niet uniek in. Een storing kan altijd voorkomen. Maar het is natuurlijk wel vervelend als je er niet langs kan. Zeker als je niet kan kiezen voor een andere route", zegt een woordvoerder van Waternet.