Dader verkrachting Breukelen naar Pieter Baan Centrum gestuurd vanwege nieuwe verkrachtingszaak

Breukelen - Ingmar S., die in 2018 werd veroordeeld voor de ontvoering en verkrachting van een vrouw in Breukelen wordt voor onderzoek naar het Pieter Baan Centrum gestuurd. Volgens het OM ging S. vorig jaar zomer opnieuw de fout in tijdens zijn proefverlof; hij zou toen een vrouw in Alkmaar verkracht hebben. Vandaag zou de rechter uitspraak doen in die zaak, maar de rechter heeft geoordeeld dat er eerst onderzoek moet plaatsvinden.