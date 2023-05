Bewoner brandende woning in Baarn belandt in ziekenhuis na poging om kat te redden

De brand brak rond 11.00 uur uit in de slaapkamer van de woning boven Saf's Grill-BBQ. De bewoner wist zichzelf in eerste instantie in veiligheid te brengen. Eenmaal buiten bedacht hij of zij dat de kat nog in het pand aanwezig was, en rende het brandende gebouw weer in. Dat meldt de Veiligheidsregio Utrecht.