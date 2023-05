Mannen uit Veenendaal en Houten crashen met Porsche, ook drugs gevonden in auto

Het ongeluk gebeurde aan de buitenweg in Haaften, een plaats iets ten zuidoosten van Leerdam. De auto staat op naam van een leasemaatschappij. In het ziekenhuis is er bloed afgenomen bij de bestuurder om te onderzoeken of er sprake is geweest van drank of drugsgebruik. De resultaten hiervan zijn nog niet binnen. De bestuurder heeft in de tussentijd een rijverbod gekregen.