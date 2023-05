Alle iepen weer een prikje; gemeente Utrecht begonnen met jaarlijkse iepenvaccinatie

“Veel gemeentes waar de ziekte heerste, hebben al hun essen gekapt. In Utrecht hebben we besloten om dat niet te doen”, gaat Vermeulen verder. Er kwam een plan van aanpak en daarmee het is gelukt om de schade te beperken. “De ziekte is in Utrecht nu redelijk stabiel. Het grootste deel van de essen staat er gelukkig nog.” Bij iedere es wordt nu jaarlijks gekeken hoe deze eraan toe is. In sommige gevallen betekent het dat de boom alsnog gekapt moet worden. Bij de grotere, prominente exemplaren wordt dat echter zo lang mogelijk uitgesteld.