Gezichten krijgen namen via klassenfoto uit 1941: 'Heel ontroerend'

Zeker twee kinderen op de foto zijn nog in leven. "Een van hen komt jaarlijks naar de Holocaust Herdenking Baarn. Zijn moeder staat op het Joods monument hier. Toen we hem vertelde dat we deze klassenfoto gebruiken voor een project met gastlessen op basisscholen bleek hij er zelf op te staan. Dat was heel ontroerend. Ook zijn zus, die in Israël, woont heeft inmiddels een exemplaar van de foto in handen gekregen. Je geeft iets terug wat niet meer tastbaar was en nu is het weer een mooie herinnering."