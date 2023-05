Protest bij Rabobank: klimaatactivisten met spandoek op dak

Volgens een woordvoerder van Extinction Rebellion was het doel toen bereikt. "We wilden vooral mensen bereiken die naar hun werk gingen." Op het spandoek stond de tekst 'Voedsel- en watervoorziening komen in het nauw, stop met investeren in industriële landbouw'. Woordvoerder Roos Saat: "Wat je ziet is dat Nederland nu kampt met de gevolgen, zoals de stikstofcrisis. De Rabobank neemt daar geen enkele verantwoordelijkheid voor en trekt zijn handen daarvan af, maar heeft ondertussen wel miljarden uitstaan aan belangen. Als voor de schade moet worden betaald, moeten de overheid en de boer daarvoor opdraaien."