Mini-theater in brugwachtershuisje van Maarssen: ‘Mooi dat we nu weer een theater hebben’

Marcel is niet zomaar de beheerder van het brugwachtershuisje geworden. Hij is naast beeldend kunstenaar, ook de cultuurmakelaar in de gemeente Stichtse Vecht. “Aan mij werd gevraagd of ik misschien een kunstenaar wist die invulling aan het verloederde brugwachtershuisje zou kunnen geven. Toen kreeg ik het idee om er een plek van te maken met een podium voor iedereen die iets doet met cultuur of kunst." Daarnaast wil de cultuurmakelaar ook dat mensen er terecht kunnen voor informatie over activiteiten in het dorp. “Voor de mensen die hier met lekker weer langs varen of fietsen. Ik ga voor hen hier folders ophangen.”