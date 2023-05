Festivals en vrijheidsvuren: Dit valt er te beleven op Bevrijdingsdag

In TivoliVredenburg zijn er 's avonds Vrijheidscolleges met de bedoeling om jong en oud te laten nadenken over waarom vrijheid belangrijk is. Zo is er 's avonds een talkshow in TivoliVredenburg waar Milouska Meulens en het publiek in gesprek gaan met Lisa Weeda, Jelmer Mommers en Emine Ugur over het klimaat, oorlog en de (on)zekerheid van het bestaan. Spoken-word-artiest Tom Strik geeft een optreden.