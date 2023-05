Waarom het Amersfoorts Gilde niet kan bijspringen bij kroning Charles: ‘Engelse klokken spelen melodie, wij doen bim bam’

Amersfoort - Wanneer aankomende zaterdag koning Charles III in Londen wordt gekroond moeten door heel het Verenigd Koninkrijk de klokken luiden. Om dat voor elkaar te krijgen is het land naarstig op zoek naar achtduizend klokkenluiders. Een mooie kans voor Nederlandse klokkenluiders zou je denken. Maar Hans Kerkwijk van het Amersfoorts Klokkenluiders Gilde heeft nog geen vliegticket naar Londen geboekt. "In Engeland hangen de klokken op de kop en daarmee spelen de klokkenluiders een melodie. In Nederland zwaaien de klokken heen en weer en dat is in feite bim bam."