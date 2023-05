Een balletje trappen én bouwen aan vertrouwen: Utrechtse jongeren gaan de strijd aan op voetbaltoernooi

Uit acht wijken in de stad is een team samengesteld met jongeren die de jongerenwerkers via de buurthuizen kennen. Het initiatief voor het toernooi kwam van jongerenwerker Omar Boulamhayan. “Ik hoor van de jongens dat ze altijd op pleintjes in hun wijk voetballen. Het leek ze gaaf om ook tegen andere wijken te spelen en zo is het toernooi ontstaan.”