Jouke loopt als vrijwillig faunabeheerder voor dag en dauw in het bos: 'Ik voel me verantwoordelijk voor de natuur om me heen'

Vanaf 1 mei zendt RTV Utrecht een nieuwe serie uit van het programma 'Margreet'. Dit keer over groene vrijwilligers. In Nederland werken meer dan 100.000 mensen als vrijwilliger in de natuur. Ook bij ons in de regio zijn dat er duizenden. Margreet volgt de vrijwilligers van het Team Amerongse Bos. Zestig mensen zetten zich daar in als gids, bosmedewerker en faunabeheerder of werken in het informatiecentrum. Wat beweegt deze vrijwilligers en waar komt hun 'groene hart' vandaan?