Tips over doodgeschoten Rishi, maar motief en dader zijn nog onbekend

Het is nog altijd onbekend waarom Rampadarath werd doodgeschoten en door wie. Ook is er geen signalement of vluchtroute bekend. Daarom vroeg de politie via de opsporingsprogramma's Bureau Hengeveld en Opsporing Verzocht of eventuele getuigen of mensen met andere tips zich alsnog bij hen wilden melden. Dat is dus zes keer gebeurd. Om wat voor tips het gaat is niet duidelijk.