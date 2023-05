Chris de Leeuw (97) bracht in de oorlog geld naar families van onderduikers: 'Ze wisten niet of ik vriend of vijand was'

En, misschien nog wel belangrijker, De Leeuw bracht in 1943 salaris naar families van treinmachinisten. "In september 1943 was de Slag om Arnhem. We dachten allemaal: nu worden we bevrijd, dit is het einde van de oorlog", vertelt De Leeuw. "Treinmachinisten moesten in die tijd heel veel spullen uit Nederland naar Duitsland brengen. Ook zij dachten dat de oorlog over was, dus staakten ze massaal. Maar tot ons grote verdriet was de oorlog nog niet voorbij. Dat betekende dat al die treinmachinisten moesten onderduiken, want als de Duitsers ze zouden vinden zouden ze gevangen genomen worden – of erger."