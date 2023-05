BBB en GroenLinks niet samen in Utrechts provinciebestuur

BBB en GroenLinks haalden op de verkiezingen van 15 maart allebei 7 zetels. Daarna nam de BBB het voortouw in de onderhandelingen voor een nieuw college. De poging om tot een coalitie te komen liep al vanaf het begin stroef. GroenLinks wilde alleen in een college met de PvdA, waarop BBB en VVD zeiden dat zij ook alleen mét elkaar in een coalitie gaan. GroenLinks wilde daarentegen niet in een coalitie met BBB én VVD, maar alleen met een van beide partijen.