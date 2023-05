Vader van overleden baby Soest vrijgesproken, opzettelijke mishandeling niet bewezen

De baby werd in september 2018 zwaargewond opgenomen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht. Op dat moment had hij nog een hartslag. Het kindje was thuis onwel geworden toen de vader alleen was met zijn zoontje. De man gaf aan dat er niets gebeurd was, maar deskundigen ontdekten veel verwondingen die toegebracht moesten zijn door heftig schuddend of stompend geweld.