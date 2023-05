Eerste officiële warme dag van het jaar: 20,2 graden in De Bilt

We moesten dit jaar langer dan gebruikelijk wachten op de eerste warme dag, in het opwarmende klimaat valt de eerste warme dag namelijk steeds vroeger. In de vorige klimaatperiode (1981-2010) was de eerste warme dag op 17 april. Vorig jaar was dat op 12 april, in 2021 al op 30 maart. Gemiddeld gebeurt het eens in de tien jaar dat de eerste officiële warme dag al in maart valt. In maart 2014 steeg de temperatuur zelfs op drie dagen tot boven 20 graden in De Bilt.