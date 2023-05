Jos bouwt Canadees kampement in voortuin: 'Dat is geen paspop, maar de jongen die ons kwam bevrijden'

"In 1992 ben ik begonnen dit allemaal te verzamelen en van al dat geld dat ik erin heb zitten, had ik wel twee of drie Porsches kunnen kopen. Of een Rolls Royce", zegt Jos lachend. "Als ik er ooit van af zou willen, dan is dit een goudmijn." Zijn kampement moet een belangrijke boodschap overbrengen. "Een paar weken geleden hoorde ik op het Journaal dat jonge mensen niet meer zoveel weten over de Tweede Wereldoorlog. Wel de grote lijnen, maar niet de details. En daar gaat het juist om."