Veel behoefte aan steun na dodelijk ongeval in drukke winkelstraat Zeist

"Vanwege het mooie weer en het tijdstip was er veel publiek aanwezig in de winkelstraat", zegt de woordvoerder. "Daarom waren wij al vrij snel ter plaatse, zodat mensen hun verhaal kwijt kunnen. We kijken wat mensen nodig hebben en dat wordt meteen gedaan. Het is belangrijk dat getuigen weten dat het normaal is dat je daardoor geraakt wordt en bijvoorbeeld last van slapeloosheid of piekeren kunt krijgen. Wij zeggen dan altijd dat dat een normale reactie is op een abnormale gebeurtenis."