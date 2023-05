Amersfoorter verdacht van jarenlang misbruik van dochter en kleinzoon: 'Ik ben zelf jaren met plezier door mijn vader misbruikt'

In de rechtszaal werden de pijnlijke en misselijkmakende details met de Amersfoorter besproken. Het misbruik van zijn dochter had thuis in Leusden plaatsgevonden, wanneer haar moeder haar vaste verenigingsavond had en op andere momenten als zij niet in de buurt was. Het zou ook zijn gebeurd in een vakantiehuis in Ermelo en tijdens het kamperen in Duitsland.