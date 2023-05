Utrecht was vanavond 2 minuten stil, en zo zag dat eruit

Vorig jaar sprak tijdens de herdenking in Vreeland een Syrische vluchtelinge, ze vertelde over de oorlog in Syrië. Dit jaar wilden ze een Oekraïense vluchteling laten spreken, maar dat is niet gelukt. Het is voor hen te belastend om hun verhaal te doen. Ze waren wel in de zaal en liepen mee naar het monument. De gemeente Stichtse Vecht huisvest in totaal 370 Oekraïense vluchtelingen.