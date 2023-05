Lopend van Wageningen naar Schoonrewoerd met bevrijdingsvuur: 'Het symboliseert de vrijheid die we moeten koesteren'

Naast het dat het "bijzonder" en "genieten" was, draait het natuurlijk ook om de symbolische waarde, zo erkennen ook de lopers. Het idee is dat het vuur zich net zo over Nederland verspreid als de vrijheid deed in 1945. "Het symboliseert de vrijheid die we nu in Nederland hebben. Die is niet vanzelfsprekend en moeten we koesteren." En een vrouw vertelt dat ze samen met haar dochter meeliep. "Ik kon haar niet bijhouden, ze had er flink de pas in", grapt ze, "maar het voelt wel alsof ik symbolisch het vuur heb doorgegeven aan de nieuwe generatie.