Majoor over bezoek Zelensky aan militaire basis Soesterberg: 'Je ziet een vermoeide, maar ook heel vastberaden man'

Samen met minister Kajsa Ollongren van Defensie bezocht hij vervolgens de militaire basis, waar zo'n tweehonderd mensen aanwezig waren. Zowel Ollongren als Zelensky spraken de troepen toe en gingen in gesprek met de militairen. Ter Horst: "Zelensky kwam de Nederlandse militairen bedanken. Hij heeft persoonlijk met hen gesproken, en het was heel mooi om te horen wat hij tegen hen uitte: wat jullie doen maakt het verschil tussen leven en dood." Ook sprak Zelensky met Oekraïense militairen. "Daar waren er ook een aantal van aanwezig. Zij raakten gewond in Oekraïene en zitten hier in verschillende revalidatiecentra."