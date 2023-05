Poncho's, poppodia en plassenstampen: zo viert Utrecht Bevrijdingsdag

De regen slaat hard op het tentdoek dat over het Krankeledenplantsoen naast de Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort is gespannen. Langs de hoeken loopt het water in constante stroompjes richting de grond. Toch zit de sfeer er in de tent, vlak voordat het festival losbarst, al vrij goed in. "Regen of geen regen, het is vandaag een dag om een feestje te vieren", vindt een van de bezoekers.