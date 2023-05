Poncho's uit, want de zon breekt voorzichtig door: zo viert Utrecht Bevrijdingsdag

Bart Maessen en Robin Zomer van muziekduo BENR treden vandaag op in Park Transwijk. Ze wonen allebei in Utrecht en hun aankomst is een stuk bescheidener dan stadsgenoot Meau, die vanavond in een helikopter arriveert. "We zijn gewoon op de fiets gekomen hoor." Dat de grootte van de festivals soms punt van discussie zijn begrijpen ze, maar tegelijkertijd is dat ook juist de kracht. "Daardoor valt het op en praten mensen over wat vrijheid voor hen betekent, dus ik denk dat dat iets goeds is."