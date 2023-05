Bezoekers van bevrijdingsfestivals opgelet: vanmiddag code geel door onweersbuien, kleine kans op hagel

Ook Weeronline waarschuwt voor regen- en onweersbuiten. Maar ook adviseert de weersite bezoekers van festivals om zonnebrandcrème mee te nemen, want het is tussendoor ook regelmatig droog en zonnig. "Dan is het meteen heerlijk weer om te dansen, de temperatuur is met zo'n 16 graden ook nog eens vrij aangenaam", meldt Weeronline. 's Middags is de zonkracht het sterkst. "Daardoor kunnen mensen al binnen 20 tot 40 minuten verbranden", waarschuwt Weeronline.