Inez Weski voorlopig geschorst als advocaat

Weski werd vorige maand opgepakt op verdenking van deelname aan een criminele organisatie. Ze stond hoofdverdachte T. bij in het liquidatieproces Marengo. In die rol zou ze informatie van haar inmiddels ex-cliënt vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught hebben doorgespeeld naar zijn contacten in de buitenwereld.