Een kroon van twee kilo en een gammele houten stoel: Utrechtse royaltyliefhebbers klaar voor Britse kroning

De naam van Philip was Mirjam de Witte zojuist even ontschoten, dat maakt ze goed met parate feitenkennis over de kronen. Meervoud, want Charles krijgt twee kronen en ook zijn vrouw krijgt een edelmetalen hoofddeksel. "De queen Mary's crown", lepelt De Witte op. "Met paars fluweel, gemaakt in 1911." En wat de kroon extra bijzonder maakt: de kroon is aangepast met allemaal diamanten die Queen Elizabeth droeg als broches. "En Queen Mary, dat was de overgrootmoeder van Charles natuurlijk, die droeg deze kroon." De Witte begint op de dreef te raken en vertelt dat de kroon 590 gram weegt. "Ik heb dit natuurlijk eventjes opgezocht."