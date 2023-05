Grenzen Utrecht en Amersfoort straks aan een Nationaal Park? Als het aan de provincie ligt wel

Nationaal Park

De Nationale Parken in Nederland zijn niet vergelijkbaar met internationaal beroemde National Parks als Yosemite in de Verenigde Staten en de Serengeti in Tanzania. Ons land kent geen grote stukken ongerepte natuur meer. Door een gebied de status Nationaal Park te geven wil de overheid benadrukken dat de natuur en het landschap door samenwerking met de beheerders en eigenaren beschermd kan worden. Ook wordt samen gezocht naar een manier om mensen daar op een verantwoorde manier in te laten recreëren.

Op het noordelijke deel van de Utrechtse Heuvelrug de eerste natuurgebieden die mensen uit bijvoorbeeld Amsterdam tegenkomen als ze erop uit willen. De afgelopen jaren is het daar steeds drukker geworden. Door de natuur van het gebied bij het Nationaal Park te voegen zouden de betrokken partijen beter met elkaar kunnen overleggen waar dagjesmensen welkom zijn en waar liever niet.

Ook kunnen er afspraken gemaakt worden over bodembeheer en het waterpeil, en over wie opdraait voor de kosten van recreatie en natuurbehoud. In Lage Vuursche wordt bijvoorbeeld al jaren gesproken over een zogenoemde 'pannenkoekentaks'. Dat is een opslag voor klanten van de horecabedrijven in het dorp, waarmee de beheerders en eigenaren in de omgeving worden gecompenseerd. Die kunnen zelf geen belasting heffen en zien ondernemers intussen wel profiteren van hun inspanningen. Het idee is tot nu toe steeds afgewezen door de gemeenteraad van Baarn.