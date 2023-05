Grote zoekactie naar persoon in het water bij Houten, maar zonder resultaat

Brandweerduikers, ambulances, een Mobiel Medisch Team, een politiehelikopter en boten werden allemaal ingezet om te zoeken in het Amsterdam Rijnkanaal tussen Houten en Schalkwijk. Er waren meerdere aanwijzingen dat er iemand in het water terecht was gekomen. Zo zou er een koptelefoon langs de kant zijn gevonden. Wat de verdere aanwijzingen waren, is onduidelijk.