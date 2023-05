'Na regen kwam zonneschijn': toch nog 27.000 bezoekers voor Bevrijdingsfestival Utrecht

Het was lang onzeker of het Bevrijdingsfestival door kon gaan, vanwege de gestegen kosten door onder meer corona en de inflatie. Omdat het een gratis festival is, is de organisatie volledig afhankelijk van de horeca-inkomsten. Slecht weer kan daarbij voor problemen zorgen, omdat er dan minder publiek komt. Het festival werd zelfs afgeblazen, maar kon dankzij een geldschieter toch doorgaan.