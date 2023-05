Veel klachten over illegaal feest Nieuwegein, politie en gemeente grijpen niet in

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de muziek die "men daar speelde een behoorlijke overdracht" had. De eerste melding van geluidsoverlast kwam binnen rond 01.30 uur. De politie is toen ter plaatse gekomen afspraken te maken over het volume en het beëindigen van het feest. Volgens de politie zou het volume van de muziek worden verminderd en het feest in de ochtenduren worden beëindigd. "Gebleken is dat men de afspraken over het geluidsniveau in onvoldoende mate is nagekomen", laat de gemeente weten.