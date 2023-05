Ernstig zieke Kiki (3) uit Amersfoort krijgt dag van haar leven én een eigen kalfje

Make-A-Wish is een stichting die de wensen vervult van kinderen van 3 tot 18 jaar met een ernstig tot levensbedreigende ziekte. Bakker is enorm blij met de donatie. "Dit helpt ons weer om meer wensen van kinderen te vervullen. We vervullen zo'n 700 wensen per jaar. Elke dag horen vier gezinnen in Nederland dat hun kind ernstig of levensbedreigend ziek is."