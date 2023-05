Drukte bij de brandweer door wateroverlast in Baarn en Soest: 'Vrijwilligers zullen niet thuis gegeten hebben'

In Baarn stonden vooral doorgaande straten, zoals de Geerenweg, Stationsweg en Drakenburgerweg totaal onder water. Die laatste straat is ter hoogte van de Wagenaarlaan tot aan de Professor Meijerslaan afgezet. Ook de Botter is even niet begaanbaar. Daar moesten brandweerlieden in actie komen omdat er in een woning water vanuit de badkamer en wc de woonkamer inliep. "Soms overstroomt het riool en dan komt het water omhoog zetten", aldus een woordvoerder van de brandweer.