Studenten bezetten Utrechts universiteitsgebouw: 'De toekomst is niet meer fossiel'

Het is niet de bedoeling dat het gebouw de komende dagen helemaal op slot gaat. Tijdens de bezetting moeten allerlei workshops en lessen gegeven worden. Daarbij is iedereen welkom, benadrukt Bobby. "Er komen allerlei sprekers die van alles komen vertellen over hartstikke interessante onderwerpen. Alle studenten en medewerkers die interesse hebben kunnen in- en uitlopen. Ook het bestuur is van harte uitgenodigd."