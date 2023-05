Bewoners zien plannen voor Lombokpark in gevaar komen door onenigheid tussen provincie en gemeente

Reactie Provincie Utrecht

We begrijpen de teleurstelling van omwonenden en beseffen dat ook de gemeente veel energie heeft gestoken in de gemaakte plannen. De provincie kan echter geen concessies doen aan de veiligheid.

De – onafhankelijke - Safety Board heeft negatief geadviseerd, omdat de gelijkvloerse oversteek niet voldoet aan de wettelijke geldende regels (Wet Lokaal Spoor). Dit maakt dat de provincie geen vergunning kan afgeven. De provincie is verantwoordelijk voor de veiligheid. Op dit moment is er al sprake van een veilige ongelijkvloerse oversteek. Een gelijkvloerse kruising zou een verslechtering zijn: op deze plek is dat een te groot risico op persoonlijk letsel en verkeersslachtoffers.

Daarnaast vergroot het de kans op verkeersopstoppingen en vertragingen in het ov: dit is de aorta van het Utrechtse ov, het aantal verkeersbewegingen van ov (trams en bussen) is op deze plek buitengewoon hoog. Op deze plek passeren 130 bussen per uur waarvan de meerderheid dubbel of dubbelgeleed, 18 tot 25 meter lang. Daarnaast passeren er per uur 20 trams van 75 meter. Belangrijk is dat er niet alleen wordt gekeken naar het aantal auto’s die gebruik zouden maken van de gelijkvloerse overgang, maar juist ook naar het aantal trams en bussen die dit punt passeren. Een ongeval zou, los van het persoonlijk letsel, leiden tot lange ontwrichting van het ov, tot frustratie van vele reizigers en tot onveilige verkeerssituaties ook elders in de stad.