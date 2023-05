Van 'plak-oksels' tot rottende voeten: hierom kapt Utrecht 287 bomen, met name in Overvecht

"Ook zien we nu het gevolg van dat bij de bouw van Overvecht heel veel zand is gestort. Zand is niet erg voedzaam om bomen in te planten. Bij de bouw van de wijk is op de plekken waar bomen moesten komen toen wel aarde gestort, maar inmiddels zijn de bomen zo groot dat de wortels alsnog het zand in groeien. Er blijkt nu dus dat er te weinig grond is gestort voor de grootte van de bomen. De voedingsstoffen zijn opgebruikt en dan zie je dat de bomen verzwakken. Daarom houden we ze in de gaten en halen we ze weg zodra ze een risico vormen."