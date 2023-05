Doodsbedreiging in Utrechtse kapsalon was schreeuw om hulp, verwarde veelpleger wilde rustige nacht in politiecel

Theo leeft grotendeels op straat en is een van de grootste probleemgevallen in de stad Utrecht. Er komen aan de lopende band meldingen binnen over de overlast die hij veroorzaakt en de vernielingen die hij aanricht. De man is verslaafd aan amfetamine en heeft complexe psychische problemen. "Het is allemaal een schreeuw om hulp", zei hij in de rechtbank, waar hij onder meer terechtstond voor de bedreigingen in de kapperszaak.