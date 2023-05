FNV'ers schrappen eigen staking bij vakbond na beter loonbod

Het stoorde FNV-medewerkers dat ze zelf de ene na de andere staking opzetten en voor medewerkers in andere sectoren hoge loonsverhogingen eisen, terwijl het loonbod voor de FNV'ers niet voldoende was om de inflatie te compenseren. Met een beter loonbod is een eerste belangrijke slag geslagen, zegt Corné Schep van het actiecomité, maar er is nog meer werk aan de winkel. "De hele organisatie moet worden verbeterd."