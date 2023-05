Ouderen plaatsen wereldrecord met stoelendans: 'Ik ben vanavond kapot'

Utrecht - Witte klapstoeltjes staan in een grote halve cirkel uitgestald op het voetbalveld van Hercules in Utrecht. Ze staan er alleen niet om lekker ontspannen te gaan zitten, integendeel. 265 ouderen proberen een wereldrecord neer te zetten met een stoelendans. Echt spannend wordt het niet, want er is nog nooit een poging gedaan in deze categorie. Het is een actie van het Ouderenfonds om te benadrukken hoe belangrijk het is om te blijven bewegen.