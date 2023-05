Kwestie Vahstal kost Amersfoort 'slechts' 5 miljoen, schadevergoeding veel lager dan verwacht

Wat daarop volgt is een jarenlange discussie over het al dan niet nakomen van afspraken. Daarom sluiten de gemeente en de vastgoedontwikkelaar in 1998 een overeenkomst: Vahstal mag 375 woningen in Amersfoort bouwen. Die overeenkomst wordt in 2005 nog eens benadrukt met de afspraak dat de gemeente tien jaar de tijd heeft om genoeg bouwmogelijkheden aan te bieden.