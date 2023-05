10 mei 1940: zo beleefde de Utrechtse burgemeester Ter Pelkwijk de dag dat Duitsland binnenviel

Wat is zijn indruk van burgemeester Ter Pelkwijk, na het lezen van het dagboek? "Dat vind ik lastig, hij was sowieso een afstandelijk iemand. Maar je krijgt wel een beter inzicht in wat zo'n bezetting doet met een mens. Wat me het meest raakte is het stuk wat hij schrijft over het vertrek van de koninklijke familie naar Engeland. Je merkt dat hij het er niet mee eens is dat ze wegvluchten, terwijl hij normaal gesproken zijn eigen mening heel erg voor zich houdt. Zijn manier van schrijven wordt dan ineens anders, daar merk je het aan."