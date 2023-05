BBB gepasseerd in Utrechtse formatie, GroenLinks en VVD nu samen aan zet

BBB erkende dat het lijkt op een rechtse coalitie, maar zei dat er in de onderhandelingen zeker iets mogelijk is om tot elkaar te komen. Een noodgreep, noemde GroenLinks het. PvdA hield het op een noodsprong. En de VVD zag dat de verschillen tussen sommige van deze zeven partijen nog groter is dan de verschillen tussen BBB en GroenLinks. Twee partijen die vorige week concludeerden dat zij niet samen in een coalitie kunnen, omdat de verschillen te groot waren.