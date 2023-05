BBB gepasseerd in Utrechtse formatie, GroenLinks en VVD nu samen aan zet: 'We zijn teleurgesteld en boos'

BBB-fractievoorzitter Anton Verleun noemt het vanochtend op Radio M Utrecht ontzettend jammer "dat zij niet de mogelijkheid hebben gekregen om met andere partijen op inhoud verder te praten. "We zijn echt ontzettend teleurgesteld en ook wel boos over hoe het nu gaat. Ik was er ook wel emotioneel onder, we hebben er heel veel tijd en energie ingestoken om de leiding te nemen. We hebben één kans gekregen om er met GroenLinks uit te komen, en hebben niet de mogelijkheid gekregen om er met andere partijen over te praten, en nu wordt de leiding bij GroenLinks en de VVD gelegd. Het lijkt alsof wij uitgesloten worden. Ik heb het gevoel dat er een spel gespeeld wordt", zegt Verleun.