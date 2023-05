Songfestivalfan Bas kijkt z'n ogen uit in Liverpool: 'Mia en Dion gaan het redden'

De eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival is vanavond vanaf 21.00 uur te zien op NPO 1. Dit is de startvolgorde:

1. Noorwegen Alessandra Mele – Queen of Kings

2. Malta The Busker – Dance (Our Own Party)

3. Servië Luke Black – Samo mi se spava

4. Letland Sudden Lights – Aija

5. Portugal Mimicat – Ai Coração

6. Ierland Wild Youth – We are one

7. Kroatië Let 3 – Mama šc!

8. Zwitserland Remo Forrer – Watergun

9. Israël Noa Kirel – Unicorn

10. Moldavië Pasha Parfeni – Soarele si luna

11. Zweden Loreen – Tattoo

12. Azerbeidzjan TuralTuranX – Tell Me More

13. Tsjechië Vesna – My Sister’s Crown

14. Nederland Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight

15. Finland Käärijä – Cha Cha Cha