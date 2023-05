Amersfoortse politiek opgelucht na meevallende schadevergoeding aan Vahstal: ‘Met de schrik vrij’

Amersfoort en projectontwikkelaar Vahstal zijn al decennialang verwikkeld in een conflict over woningbouw in de Keistad. Eind 2020 besloot een driekoppig arbitersteam dat de gemeente Vahstal moest compenseren voor de misgelopen bouw van 244 woningen, waar Amersfoort eerder van had toegezegd dat Vahstal ze mocht bouwen. Achter gesloten deuren is gesproken over de hoogte van die schadevergoeding; gisteren werd duidelijk dat Amersfoort 5.350.000 euro moet betalen. Daar komt nog rente bovenop.