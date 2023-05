Lintjesregen nog steeds een witte mannenfeestje: 'Jammer en pijnlijk'

De lintjesregen gaat hand in hand met de traditie dat meer mannen dan vrouwen worden onderscheiden. In totaal kregen in de provincie Utrecht 159 mannen en 88 vrouwen een onderscheiding, in lijn met het landelijk gemiddelde. Uitzonderingen waren er ook, want in Eemnes, Soest en Stichtse Vecht werden wel meer vrouwen dan mannen onderscheiden. In Baarn ging het gelijk op.